Das morgendliche Verkehrschaos vor der Schule kennt so gut wie jede Stadt. Einige Kommunen begegnen dem Problem mittlerweile mit Fahrverboten. Eltern sollen so davon abgehalten werden, ihre Kinder direkt vor die Schule zu bringen bzw. sie abzuholen. In Korneuburg ist diese Maßnahme undenkbar, da der Bankmannring zu den Hauptverkehrsrouten der Stadt zählt.

Die gefährlichen Situationen vor der Schule erzeugen die undisziplinierten „Elterntaxis“, die sämtliche Verkehrsvorschriften ignorieren, um ihre Kinder vor bzw. sogar in die Schule zu bringen. Die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen der Stadt zeigen offenbar wenig Wirkung, wie ein Lokalaugenschein der NÖN gezeigt hat, während dem ein Kind von einem Fahrzeug erfasst wurde. Die Grüne-Mobilitätsstadträtin Elisabeth Kerschbaum fordert nun weiterführende Maßnahmen, um die Sicherheit für die Kinder zu erhöhen.

Irgendwann endet aber auch die Verantwortung der Gemeinde. Wenn alle Vorschriften von den „Elterntaxis“ konsequent ignoriert werden, helfen eben nur harte Strafen.