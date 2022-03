Lücke wird geschlossen

Es war eine echte Lücke im Bezirk Korneuburg, die Stockerau jetzt auf eigene Faust schließt: Die Stadt richtet ein Wohnhaus her, in dem künftig Frauen in Not Platz finden sollen.

Der Verein „Frauen für Frauen“ übernimmt die Betreuung der Bewohnerinnen. Auch die NÖN wurde immer wieder mit Schicksalen von Frauen konfrontiert, die plötzlich mit ihren Kindern auf der Straße standen und nicht mehr wussten, wo sie die nächste Nacht verbringen werden.

Auch wenn in solchen Fällen oft die Gemeinden rasch und unbürokratisch geholfen haben, eine professionelle Betreuung wie in Frauenhäusern fehlte bis dato.

Dabei reicht gerade in solchen Ausnahmesituationen oft ein Raum alleine nicht aus, um den Frauen wieder auf die Beine zu helfen. Deshalb ist es so wichtig, dass sie bei ihrem Start in ein neues Leben von geschulten Personen begleitet werden.