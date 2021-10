Mehr Geld für die Pflege

Selten hat ein Bericht so viele Reaktionen ausgelöst wie jener über die Zustände im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Korneuburg. Der mittleren Managementebene wird die Schuld an dem Personalschwund gegeben.

Dass die Landesgesundheitsagentur keinen Handlungsbedarf ortet, mag darin liegen, dass es am System krankt bzw. das System solche Zustände zulässt. Der Druck wird von oben nach unten erzeugt, die mittlere Ebene ist jene, die die Vorgaben unmittelbar weitergibt.

Arbeiterkammerrat Walter Waiss fordert einen grundsätzlichen Diskurs über den Wert von Gesundheit und Pflege. Will man auch in Zukunft Pflegepersonal finden, wird man dem Bereich mehr Wertschätzung und auch mehr Geld einräumen müssen. Denn seit Jahren ist klar: Die Rahmenbedingungen in dem Berufsbild müssen sich rasch zum Besseren ändern.