Im Normalfall kämpfen zwei oder drei Mannschaften um den Meistertitel – egal ob in der Landesliga oder der 2. Klasse. Manchmal sind es auch vier, in ganz seltenen Fällen sogar fünf. Aber acht Teams, das heißt mehr als die halbe Liga, ist wohl ein Unikum. Willkommen im Titelkampf der 2. Klasse Donau!

Eine Runde vor dem Ende der Herbstmeisterschaft trennen fünf (!) Punkte den Erstplatzierten aus Großmugl und den Siebenten aus Großrußbach. Das bedeutet jetzt schon, dass es auch im Frühjahr nicht minder spannend weitergehen wird. In den Gesprächen mit den betroffenen Trainern ist die große Anspannung aber nicht spürbar. Warum auch, für viele ist der Herbstmeistertitel ohnehin ein Muster ohne Wert. Allerdings – und deshalb ist es trotzdem wichtig, wer als Erster überwintert – kann so eine Winterkrone auch Kräfte im Kopf freisetzen, die dann im Sommer vielleicht den Ausschlag über den Platz an der Sonne geben.

Doch egal, wie nervenaufreibend das Finish für die Beteiligten auch sein mag oder nicht: Die großen Gewinner dieser Konstellation sind die Fans, die bei den immer kälter werden Temperaturen mit Hochspannung und heißen Spitzenspielen am laufenden Band erwärmt werden.