Mehrwert für den Bezirk

Wenn man bedenkt, wie lange Korneuburg um ein Gymnasium gekämpft hat, dann ist die Entscheidung in Gerasdorf rasch gefallen. Rund zwei Jahre hat sich die Politik dort mit vereinten Kräften um den Schulstandort bemüht. In Korneuburg war es damals eine Elterninitiative, die den Stein ins Rollen gebracht hat. Aber selbst der Verbundlichung der Schulen ist ein langes Tauziehen vorausgegangen. Das alles erspart sich Gerasdorf, das Gymnasium wird von Beginn an eine Bundesschule.

Entscheidung ist gefallen Gerasdorf bekommt Gymnasium

Ein dritter Gymna sium-Standort im Bezirk macht angesichts des Bevölkerungswachstums im Speckgürtel rund um Wien durchaus Sinn. Die Umlandgemeinden wachsen rasant, die beiden bestehenden Gymnasium-Standorte in Korneuburg und Stockerau sind seit Jahren überlastet. So gesehen ist die Entscheidung nicht nur ein Mehrwert für Gerasdorf, sondern für den ganzen Bezirk.