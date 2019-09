Endlich wieder positive Schlagzeilen für den UTTC Stockerau. Nach dem ganzen Hick-Hack im Titelkampf der Vorsaison mit der Entscheidung zugunsten der Lenaustädter am grünen Tisch jubelte man beim Bundesliga-Opening diesmal wieder an der Tischtennisplatte. Mit dem Cupsieg starteten Chen Weixing und Co. perfekt in die Saison.

Eine neue Spielzeit, laut den Verantwortlichen die „beste Bundesliga aller Zeiten“. Ein Auszug: Der Koreaner Joo Se hyuk, Vizeweltmeister von 2003, läuft für Wiener Neustadt auf; der japanische Top-150-Mann Koyo Kanamitsu spielt in Salzburg. Da reden wir gar nicht von den Stockerauern, wegen ihrer Kompaktheit ebenfalls ganz vorne dabei. Der Erfolg im Pokal unterstrich das.

Eigentlich sollte man meinen, dass das auch öffentlichkeitswirksam – für eine Randsportart wichtig – präsentiert wird. Nicht so in Baden: So wurde das Duell Chen gegen Se-hyuk, nichts anderes als Weltklassesport, an einem Seitentisch der Halle ausgetragen. Man stelle sich vor, Tennis-Ass Dominic Thiem spielt gegen Rafael Nadal auf einem Nebenplatz der Wiener Stadthalle. Unvorstellbar, oder? So erweist man einer Randsportart einen Bärendienst.