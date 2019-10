Bei jedem anderen Verein wäre Sascha Laschet vermutlich schwer angezählt, wenn nicht sogar schon ersetzt. Nicht aber beim SV Leobendorf. Die Verantwortlichen rund um Sportleiter Mario Batoha halten dem Erfolgscoach der letzten Jahre die Stange – und das zurecht.

Der Trainer lebt nach wie vor für die Aufgabe, sucht die Fehler bei sich und will gemeinsam mit der Mannschaft da wieder raus. Für die vielen Ausfälle durch Verletzungen und Sperren kann Laschet genauso wenig wie für das Formtief der halben Mannschaft.

Ebenso wie für seine forsche, ehrliche Art und den Perfektionismus, den er mitbringt. Einen wie Laschet mit Ecken und Kanten findet man heute ohnehin nur mehr selten, im „Ja-Sager“-Geschäft Fußball, das geprägt ist von Rhetorik-Kursen und Interview-Schulungen.

Schön zu sehen, dass es noch Vereine gibt, die reflektieren können und sich an vergangene gemeinsame Erfolge erinnern. Die bringen den Betreuer in die dieser schweren Phase aber auch nicht weiter, er weiß, dass er mit seinem Team jetzt abliefern muss. Wichtig ist allerdings, dass er das Vertrauen spürt und nach wie vor ehrgeizig ist. Das sind Grundvoraussetzungen, um da wieder he rauszukommen. Dieses Festhalten passt zum SV Leobendorf.