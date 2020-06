Thomas Helly und Nizar Ben Nasra also – Mario Majstorovic, seines Zeichens sportlicher Leiter des Zweitlandesligisten aus Obergänserndorf, versprach nicht zu viel, als er von zwei namhaften und sportlich wertvollen Verstärkungen sprach. Einen gestandenen Ex-Bundes ligaprofi – an dem auch höherklassige Vereine dran waren – und einen internatio nal erfahrenen Wandervogel in die 2. Landes liga zu holen, ist ein Ausrufe zeichen.

Eigentlich sind es sogar zwei Ausrufezeichen: eines, weil die Qualität dieser beiden Spieler hoch ist, und ein weiteres, weil damit bei der Wagner-Elf

eigentlich ein neues Ziel für die kommende Saison ausgerufen werden muss. Denn bleibt ansonsten der Großteil des solides Kaders erhalten, der schon im vergangenen Herbst einen Schritt nach vorne gemacht hat, dann dürfte der Klassenerhalt nicht mehr das Höchste der Gefühle sein. E

s muss ja nicht gleich vom Titel gesprochen werden, aber zumindest ein Schielen auf die vorderen Plätze darf erlaubt sein. Das bestätigt ja auch indirekt Neuzugang Helly, der ganz offen davon sprach, mit seiner neuen Mannschaft vorne mitspielen zu wollen.

Es scheint so, als ob man bei der TSU nach den verpatzten Jahren 2017 bis 2019, wo man teilweise nur hauchdünn in der Liga blieb, endgültig die Trendwende einleiten will. Diese Zeiten sollten mit Transfers wie Helly und Ben Nasra endgültig der Vergangenheit angehören. Trainer Michi Wagner hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er nach wie vor einen Draht zur Mannschaft hat und auch Neuzugänge gut inte grieren kann.