Im Bezirk steht Regionalligist Leobendorf an der Spitze der Fußball-Nahrungskette, dann folgen mit Respektabstand die fünf 2.-Landesliga-Vereine Bisamberg, Stockerau, Korneuburg, Sierndorf und Obergänserndorf. Dass bereits diese Saison einer aus diesem Quintett den Sprung in die 1. Landesliga schafft, ist eher unwahrscheinlich. Aber auf längere Sicht ist die Wahrscheinlichkeit höher – nicht nur bei einem Verein.

Allen voran Korneuburg, wo man bis zum letzten Sommer noch sehr offensiv von einem Aufstieg sprach. Jetzt gilt es einmal, den Klassenerhalt zu schaffen. Gelingt das, wird es in der kommenden Spielzeit wohl wieder einen Angriff auf den Titel geben. Oder Stockerau, das schon aus Tradition und von der Sportanlage her eine Klasse weiter oben spielen sollte. Ganz zu schweigen von Bisamberg, wo es seit Jahren bergauf geht und das Limit noch lange nicht erreicht scheint, und den Sierndorfern und Obergänserndorfern, die sich zwar zieren, sportlich aber durchaus dazu in der Lage wären.

Sollten dann noch die Leobendorfer absteigen, seit Jahren das Aushängeschild im Bezirk, wäre die Motivation noch ein wenig höher. Denn den Platzhirsch vom Thron zu stoßen, ist immer ein reizvoller Gedanke.