Das war „Großer Bahnhof“ im Stockerauer Sportzentrum Alte Au am Freitagabend: Über 500 Zuschauer kamen zum Auftaktspiel des SVS in der 2. Landesliga gegen Obergänserndorf. So viele Leute sah man schon lange nicht mehr an dieser traditionsreichen Sportstätte.

Auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen, der Gemütlichkeitsfaktor ist im Vergleich zu den letzten Jahren ebenfalls deutlich höher. Das unterstreicht die Tatsache, dass die letzten Besucher erst weit nach Mitternacht ihren Heimweg antragen. Das neue Umfeld in Stockerau, angeführt von Präsident Thomas Schmidt und seinem „Vize“ Stefan Pencik, ist schon titelreif.

Einzig das Sportliche konnte mit dem Rundherum nicht ganz mithalten, wenngleich die „Nullnummer“ im Derby nicht unbedingt als Misserfolg gelten darf. Dennoch hat der Verein die Latte hochgelegt für seine Mannschaft. Positiv gesehen könnte die Euphorie auf den Rängen ja vielleicht auf die Mannschaft überspringen. Das könnte ein Punkt sein, der am Ende im Meisterrennen den Ausschlag gibt. In einer (wahrscheinlich) sehr ausgeglichenen Meisterschaft – ohne echte Titelfavoriten, aber mit vielen Vereinen, die nach oben wollen – kein unwesentlicher Punkt.