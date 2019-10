Es liest sich wie das Drehbuch eines Hollywood-Films: Mistelbachs ehe maliger Meistertrainer Gerald Schalkhammer kehrt mit seiner neuen Mannschaft, dem 1. FC Bisamberg, am Sonntag an seine alte Wirkungsstätte zurück. Es ist das absolute Schlagerspiel der 2. Landesliga und der bisherige Höhepunkt des Erfolgslaufs des Aufsteigers. Als Nebenstory ist es auch ein Wiedersehen von Ex-Bisambergern im Dress des FCM wie Markus Hosp und ehemaligen Mistelbachern wie Michael Steingasner, die jetzt im FCB-Dress Leistungsträger sind. Die meisten Augen werden aber trotzdem auf Schalkhammer gerichtet sein.

Dabei war es ausgerechnet er, der nach der Vorbe reitung noch äußerst skeptisch war, was die Ligatauglichkeit seiner Mannschaft anging. Er sollte sich irren – oder stapelte bewusst tief – und greift jetzt nach der „Winter krone“, vor allem dank seiner bärenstarken Defensive, die erst sieben Gegentore kassierte. Dass jetzt die beste Offensive der Liga wartet, passt ins Bild. Gelingt es Schalkhammer und Co., auch diese Hürde zu nehmen, dann darf wirklich von einem möglichen Landesligaaufstieg geträumt werden. Das wäre dann auch so kitschig wie in einem Hollywood-Film.