Dass die 2. Landesliga Ost mit fünf Korneuburger Bezirksvereinen besonders attraktiv sein würde, war schon vor Saisonstart klar. Dass es heuer auch extrem spannend im Titelkampf wird, war schon weniger offensichtlich, denn nach der Hälfte der Herbstmeisterschaft ist nichts so wie vorhergesagt.

Einzig Bad Vöslau als Titel favorit Nummer eins mischt als Zweiter oben mit, die anderen Meistertipps Korneuburg und Eggendorf liegen inferior am Tabellenende oder stecken – wie die hoch gehandelten Brunner – im Mittelfeld fest. Von der Spitze lacht derzeit Mistelbach und dahinter mischen auch drei Bezirksvereine mit: Bisamberg, Sierndorf und – falls sie das Nachtragsspiel gegen Leo poldsdorf gewinnen – Obergänserndorf. Grundsätzlich ist die Liga so ausgeglichen wie nie,

es spricht Bände, dass die Hälfte aller Mannschaften noch Chancen hat, ganz vorne zu landen.

Da trifft es sich perfekt, dass am Freitag das Derby zwischen Bisamberg und Sierndorf stattfindet. Grundsätzlich ist so ein Lokalduell immer ein guter Grund, auf den Sportplatz zu kommen – in dieser Konstel lation noch mehr. Oder anders formuliert: Wer jetzt nicht geht, wird gar nicht mehr kommen.