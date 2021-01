Und der nächste Umbruch ist da beim SC Korneuburg. Trainer und drei Spieler sind bisher weg, dafür vier Neue da – diesmal keine arrivierten Spieler, sondern eher junge Kicker mit Potenzial. Eine ruhige Übertrittszeit ist bei den Korneuburgern aber scheinbar nicht drinnen.

Diesmal wird Neo-Coach Michael Gössinger versuchen, eine Mannschaft zu formieren, die nicht nur so schnell wie möglich den Tabellenkeller verlässt, sondern in weiterer Folge auch endlich dem eigenen Anspruch gerecht wird. Und der lautet, vorne mitzuspielen.

Der ausgerufene Meistertitel und Aufstieg in die Landesliga vor knapp zwei Jahren ist erst einmal ad acta gelegt. Bei den verpatzten Halbserien in den letzten anderthalb Jahren wäre alles andere auch realitätsfremd gewesen. Aber jede Krise bietet auch eine Chance, und vielleicht ist es gerade Gössinger mit seiner bedächtigen Art, der es endlich schafft, als Steuermann die Korneuburger Mannschaft in ruhigere Gewässer zu führen. Erst wenn das gelingt, kann der Blick auch wieder nach oben gerichtet und erneut zu träumen begonnen werden.