Aus Schaden wird man Klug – frei nach diesem Motto gingen viele Fußballvereine im Sommer kein Risiko ein und ließen oft vertraglich fest legen, dass bei erneuter Saisonunterbrechung keine Aufwandsentschädigung ausgezahlt wird.

Da dies genauso eintrat, gibt es in diesem Herbst bisher wenige bis gar keine Streitpunkte zwischen Klubs und Kickern. Und das ist gut so. Denn all jene Kicker, die im Frühjahr offene Forderungen durchsetzten, leisteten ihren Kollegen und sich selbst praktisch einen Bärendienst, auch wenn sie theoretisch im Recht waren.

Warum? Weil dem Fußball ohnehin der rote Teppich ausgerollt wird, da bis 540 Euro ohne Anmeldung dazuverdient werden dürfen. Das ist ein Entgegenkommen der Behörden, auch wenn dieser Rahmen in der Praxis bei mehr als nur einem Verein gesprengt wird. Je mehr Ungereimtheiten dann auftauchen, desto größer wird die Aufmerksamkeit der Behörden. Fußballromantiker mögen das vielleicht gut finden, weil vielen das Geld im Amateurfußball ein Dorn im Auge ist. Für viele Spieler und Vereine wäre es aber sicherlich schlecht.