Es ist die Gretchenfrage, über die derzeit politische Beobachter im ganzen Bezirk spekulieren: Wird es in Stockerau nach dem angekündigten Rücktritt von acht SP-Mandataren und SP-Bürgermeister Helmut Laab Neuwahlen geben? Tatsache ist, dass bei einer Gemeinderatswahl Parteien und nicht Personen gewählt werden. Nachrücken kann nur, wer auf einer Wahlliste kandidiert hat. Die „SPÖ neu“ beteuert jedenfalls, dass sie alle freien Sitze nachbesetzen kann. Dennoch will die ÖVP die Gunst der Stunde nutzen und in einer Sondergemeinderatssitzung Neuwahlen einfordern.

Zu beneiden ist das neue SP-Team in keinem Fall: Zuallererst muss ein Arbeitspartner gefunden werden. ÖVP und Grüne werden sich hüten, ein gutes Jahr vor der Gemeinderatswahl der SPÖ Schützenhilfe zu geben. Und das bisherige Arbeitsverhältnis mit der FPÖ wurde in erster Linie vom guten Einvernehmen zwischen SP-Bürgermeister Helmut Laab und FP-Bürgermeister-Stellvertreter Erwin Kube getragen. Neuwahlen sind folglich gar nicht so unwahrscheinlich.