Nicht nur eine Landeswahl

Inwieweit kann man aufgrund der Ergebnisse einer Landtagswahl Rückschlüsse auf die Gemeindearbeit ziehen? Man kann nicht, man muss! ÖVP und SPÖ teilen im Bezirk das Schicksal, in allen Gemeinden Stimmen verloren zu haben. Die FPÖ hat überall ein Plus und will jetzt als Folge des Aufwinds die Ortsorganisationen stärken.

Die SPÖ musste hinnehmen, dass sie von der Sorge über die Teuerung nicht profitieren konnte. Die Bezirks-ÖVP gelangte zur Erkenntnis, dass Corona eine größere Rolle gespielt hat, als die Wahrnehmung im Wahlkampf hätte glauben lassen.

Ein Warnschuss muss das Ergebnis jedenfalls für die Korneuburger ÖVP sein. 10,6 Prozent hat sie in der Bezirkshauptstadt verloren, in einzelnen Sprengel sogar noch mehr. Angesichts solcher Zahlen kann die Stadtpartei nicht zur Tagespolitik übergehen, auch wenn es „nur“ eine Landeswahl war.

