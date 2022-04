Ohne BGL geht es nicht

Dass das Ergebnis bei der Gemeinderatswahl in Leitzersdorf so klar ausgefallen ist, kam dann doch überraschend. Rein rechnerisch hat die BGL je ein Mandat an die ÖVP und die MFG verloren.

Damit hat sich wieder einmal gezeigt, dass die Partei, die Wahlen vom Zaun bricht, oftmals abgestraft wird. Die Bürger erwarten von der Politik, dass gearbeitet und nicht gestritten wird. Das spiegelt auch das Ergebnis wider.

Die ÖVP hat jetzt mit ihren zehn Mandaten die Chance, Beschlüsse auch ohne die anderen Parteien durchzubringen.

Ratsam ist es dennoch nicht, die BGL jetzt links liegen zu lassen. Immerhin hat die Partei von Altbürgermeister Franz Schöber 300 Wählerstimmen – und auch die wollen sich in der Gemeindepolitik vertreten fühlen.

Die beste Taktik, um der Opposition den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist immer noch, sie in politische Entscheidungen einzubinden.