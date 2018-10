Kaum stand fest, dass die – über die Grenzen Stockeraus hinaus – relativ unbekannte SP-Gemeinderätin Gabriele Frithum das Amt des Stockerauer Bürgermeisters übernehmen soll, setzte sich in den sozialen Netzwerken die Erregungsmaschinerie in Gang. So war schnell klar, was die die designierte Stadtchefin zuallererst braucht – eine dicke Haut!

Bürgermeister Helmut Laab hat in einer Abschiedsrede sein politisches Ende damit begründet, dass heute Marketing vor Ehrlichkeit stünde. Ganz unrecht hat er mit seiner Analyse nicht. Die Anforderung an Politiker haben sich – vor allem durch den Aufstieg der sozialen Medien – rasant geändert. Geschickte Bürgermeister nutzen Facebook, um ihre Bürger zu erreichen. Öffentlichkeitsarbeit ist sowieso selbstverständlich.

Stockerau war wahrscheinlich die einzige Stadt in Niederösterreich, die keine Pressearbeit betrieben hat. Und so hat sich Laab immer von den anderen Parteien in die Defensive drängen lassen. Man muss kein Marketinggenie sein, aber ohne Marketing geht es heute auch in der Lokalpolitik nicht mehr.