Ohne Risiko geht’s nicht

Bei einer „Wundertüte“ ist es doch so: Man weiß zwar nicht genau, was drinnen ist, hofft aber inständig, dass es eine positive Überraschung ist. So ähnlich geht es den Verantwortlichen des SV Stockerau, denn um Top-Torjäger Hiroto Yamashita zu ersetzen, wurden ein Belgier aus Italien und Brasilianer aus der Slowakei geholt. Spannend, oder?

Ihre Vita liest sich gut, die ersten Eindrücke sind es ebenfalls, aber die Wahrheit liegt auf dem (Meisterschafts-)Platz.

Die Verpflichtungen hatten aber nicht den Hintergrund, dass die Stockerau das Zocken lieben. Es liegt vielmehr am überhitzten heimischen Stürmermarkt: Jeder will einen treffsicheren Angreifer, aber der Markt gab nicht viel her, unbegrenzte Geldmittel einmal ausgenommen. Die hat Stockerau aber nicht. Deswegen musste man auch zu „Wundertüten“ greifen. Ein Risiko? Vielleicht. Aber zumindest kein finanzielles.