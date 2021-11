Ohne Zuzug geht es nicht

In den Bezirksgemeinden in Wien-Nähe boomt der Wohnbau. In den sozialen Medien wird die Kritik an dem Zuzug immer lauter. Das kann Leitzersdorf nicht passieren. Dort ringt man darum, nicht weiter zu schrumpfen. Dabei zählt auch Leitzersdorf zum „Speckgürtel“, der bei Zuzüglern aufgrund der Nähe zu Bundeshauptstadt so beliebt ist.

Doch ein gemäßigtes Wachstum scheiterte bis dato immer an den schwierigen politischen Mehrheitsverhältnissen. In der Schublade liegen einige Ideen, die haben es aber nie in die Umsetzungsphase geschafft.

Jetzt macht die Bürgerliste Wind gegen ein Projekt in Kleinwilfersdorf, das es noch nicht gibt, weil die Bebauungsrichtlinien erst festgelegt werden müssen.

Fakt ist, dass die zweitkleinste Bezirksgemeinde gemäßigten Zuzug braucht, um die Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Da sollte das Gemeindewohl vor politischem Kleingeld stehen.