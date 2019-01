Das Thema „Parken“ dominiert seit Jahren die Korneuburger Politik. Mit der Eröffnung der Parkgarage im ehemaligen Landesgericht ist eine neue Ära angebrochen. Die Garage soll einerseits die Situation am Hauptplatz entlasten, andererseits aber auch freie Stellflächen rund um das Spital schaffen, indem 50 Garagenplätze an das Landesklinikum vermietet werden.

Durch die Ausweitung der gebührenfreien Kurzparkzonen will man die Spitalsmitarbeiter quasi in die Garage zwingen. Noch wirkt das Ganze wie ein Flickwerk. Die Grünen haben zu Recht in der letzten Gemeinderatssitzung ein Parkkonzept gefordert.

Vieles wird davon abhängen, wie die Garage genutzt wird. Die Gratis-Probezeit bis Ende Dezember hat jedenfalls eingeschlagen. Jetzt gilt es abzuwarten, ob die Akzeptanz auch so gut ist, wenn man dafür zahlen muss. Abhängig davon kann die Stadt dann ein Gesamtkonzept erarbeiten, das den Hauptplatz entlastet und gleichzeitig noch attraktiver macht.