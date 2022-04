Posse neben der Bühne

Rund 100.000 Euro muss die Stadt Stockerau in die Hand nehmen, um die Festspiele auf ihrem Standort am Dr.-Karl-Renner-Platz auch für die Zukunft zu sichern. Investiert wird aber nicht in die Ausstattung, sondern in eine bis zu acht Meter hohe Lärmschutzwand. Die Wände sollen die Einhaltung der gesetzlichen Lärmgrenzwerte gewährleisten – keine Posse, sondern Ernst. Anrainer-Beschwerden hatten den Ausschlag dafür gegeben.

Dass die Festspiele nur noch unter dieser Voraussetzung über die Bühne gehen können, ist traurig. Was sollen die Stockerauer denken, die täglich Tag und Nacht dem Autobahnlärm ausgesetzt sind? Hier liegt eindeutig die Gesetzgebung im Argen. Es geht im konkreten Fall um ein paar Wochen, in denen bis 22 Uhr abends Theater gespielt wird.

Aber zumindest hat das Stockerauer Straßentheater schon was für die nächste Spielsaison – Ka’wand?