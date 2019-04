Mit dem zweiten „Dreier“ in der Rückrunde hat man das Gefühl, die Laschet-Truppe aus Leobendorf ist endgültig im Frühjahr angekommen. Der erste Sieg im Jahr 2019 auf heimischer An lage – damit ist man nach insgesamt elf Spielen zu Hause noch immer ungeschlagen (sieben Siege, vier Remis) – beruhigt die Gemüter und gibt Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Interessant dabei: Der SVL hat das Problem mit der Chancenverwertung noch immer nicht behoben, aber dennoch souverän gegen Parndorf gewonnen. Hätte man (fast) alle Möglichkeiten im Tor untergebracht, wären die Burgenländer mit einer ordentlichen Packung nach Hause gefahren.

Ebenfalls spannend: Jeder andere Coach wäre mit dem 3:1-Erfolg seiner Mannschaft wohl vollends zufrieden gewesen, doch Sascha Laschet machte keinen Hehl daraus, dass ihn das späte Gegentor sehr störte. Das Feuer brodelt also nach wie vor in ihm, er schaut noch immer nach oben in der Tabelle, freute sich, dass der Abstand verkürzt wurde – auch wenn der SVL keine Aufstiegsambitionen hat. Fakt ist: Wenn die Meisterschaft endet und alle ihr Resümee ziehen, wird jedem klar sein: Egal, was jetzt noch passiert, so eine Premierensaison auf und abseits des Spielfeldes sucht ihresgleichen.