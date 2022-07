Reden als Lösung?

Lautstark haben die Anrainer des Gerasdorfer Schmatelkateichs ihren Unmut über das Projekt in der Nähe ihrer Siedlung geäußert: Das Unternehmen CTP plant dort einen Betrieb.

Das Problem an der Sache: Die Anrainer schenken der Darstellung des Unternehmens, hier Gewerbe- und Lagerflächen für Klein- und Mittelunternehmen bieten zu wollen, aufgrund der vorliegenden Pläne keinen Glauben. Vielmehr fürchten sie einen Logistikpark, der jede Menge Verkehr in Siedlungsnähe bringt.

Was den Konflikt immer weiter zuspitzt, ist – wie so oft in ähnlich gelagerten Fällen – die fehlende Kommunikation.

Wie viel Ärger könnte man sich auf beiden Seiten wohl ersparen, wenn man die Anrainer von Beginn an offen über das Vorhaben informiert? Da kann sich auch die Gemeinde nicht aus dem Spiel nehmen, sondern muss eine Vermittlerrolle zwischen ihren Bürgern und ihren Betrieben einnehmen.