In Spillern gehen die Wogen hoch: Die Bewohner wollen die Sperre der Spazierwege, die rund um den Marienhof verlaufen, nicht länger hinnehmen, und der Grundbesitzer hat keine Lust mehr, zurückgelassenen Müll zu entfernen oder Hundebesitzer zur Ordnung zu rufen. Eine Pattsituation, die für beide Seiten frustrierend ist. Dabei spießt es sich nicht an den gemeinsamen Interessen; beide Seiten würden sich an einem gepflegten Weg erfreuen.

Der Konflikt entstand durch das respektlose Verhalten einiger weniger; ein Problem, das Spillern derzeit mit vielen Gemeinden teilt. Denn in Zeiten der Corona-Pandemie sind Spaziergänge beliebt geworden, ganz gleich, ob auf Feldwegen oder im Wald. Allerdings gehört eine gesunde Portion Respekt gegenüber der Natur und der Tierwelt mit zum Freilufterlebnis, um Schäden und Streitigkeiten zu vermeiden. Fazit: Wenn sich jeder an der Nase nimmt, kann man die Natur in vollen Zügen genießen – und das ganz ohne Schilderwald.