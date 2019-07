Will denn keiner Meister werden? Ja, wenn man den Vereinsverantwortlichen der Regionalliga Ost-Vereine glauben schenken will. Denn egal wer gefragt wird, der Titel ist kein Thema. Keine Spur von einer „Mia san mia“-Mentalität wie beim großen FC Bayern München.

Meister Ebreichsdorf? Will unter die Top fünf. Vizemeister Mauerwerk? Oben mitspielen. Die drittplatzierten Mannsdorf/ Groß-Enzersdorfer? Wollen auch vorne mitspielen. Diese Liste ließe sich weiter führen, inklusive der Leobendorfer, die erneut zu den besten fünf Mannschaften zählen wollen. Klingt paradox, ist es auch.

Denn das Hauptargument der Trainer und Funktionäre, den Druck von den Spielern zu nehmen, ist schon widersprüchlich, da genau diese Kicker bezahlt werden, um sportliche Erfolge zu feiern. In Wahrheit ist es doch so, dass jeder Trainer oder Verein an seinen Aussagen gemessen wird. Je höher die Ziele angesetzt werden, desto tiefer der Fall, wenn es nicht klappt – Sorgen um den eigenen Job inklusive.

Trotzdem: Es macht mehr Sinn, vom Start der Vorbereitung weg mit einer Titel-Zielsetzung Selbstvertrauen einzuflößen, anstatt tief zu stapeln. Anders formuliert: Seid doch mehr wie die Bayern.