Am kommenden Wahl-Sonntag werden auch die Landesparteien gespannt nach Stockerau blicken. Es geht um die Macht in der größten Stadt des Weinviertels und somit auch um politisches Prestige. So uneinig man sich im Wahlkampf war, so einig sind sich SPÖ und ÖVP in ihrer Prognose für das Wahlergebnis: Es wird ein ganz enges Rennen. Bei der letzten Wahl trennten die ÖVP von der SPÖ fünf Mandate bzw. 13,1 Prozent.

Wer der nächste Stockerauer Bürgermeister wird, werden wir am Wahlabend aller Voraussicht nach noch nicht wissen. Unabhängig davon, ob SPÖ oder ÖVP die Nase vorne haben wird, die Königsmacher sind andere. FPÖ oder die Grünen werden über den künftigen Stadtchef entscheiden, je nachdem, wer mit wem ein Arbeitsübereinkommen eingeht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Rot mit Grün liebäugelt und Schwarz mit Blau. Sagen will das öffentlich freilich keine Partei, weil man sich nicht in die Karten blicken lassen will. Es bleibt folglich auch nach der Wahl spannend.