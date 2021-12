Speckgürtel wächst

Der Gemeinde Sierndorf ist mit der Übersiedlung der Firma Ulrich Etiketten von Wien-Strebersdorf ins Betriebsgebiet Höbersdorf ein Coup gelungen. Der österreichische Marktführer in Bereich selbstklebende Etiketten bringt nicht nur 200 Arbeitsplätze in die Gemeinde mit rund 4.000 Einwohnern, sondern auch gutes Geld in Form von Kommunalsteuern.

Höbersdorf Druckerei bringt 200 Arbeitsplätze

Es hat ein paar Jahre gedauert, bis Schwung in das Betriebsgebiet Höbersdorf gekommen ist. Die verkehrstechnische Anbindung durch Schnellstraße und Schnellbahn macht den Standort so attraktiv. Der Speckgürtel wuchs in den letzten Jahren nicht nur im Wohnbausektor, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich.

Vor zehn Jahren war noch ein Standort entlang der damals neuen S1 das Maß aller Dinge. Heute profitieren auch die Gemeinden im ländlichen Bereich vom Aufschwung, den der Bezirk erlebt.