„Feind, Todfeind, Parteifreund“ – ein alter Spruch in der Politik, der die Situation der Korneuburger SPÖ treffend beschreibt. Dass der ehemalige SP-Vizebürgermeister Ewald Priessnitz und Fraktionschef Martin Peterl kaum als Genossen zu bezeichnen sind, ist bekannt. Nun könnte dieser persönliche Konflikt die Stadt-SPÖ nachhaltig schädigen: Priessnitz plant eine Bürgerliste und wird dabei versuchen, aus der SPÖ zu fischen.

Dass er damit die Stadt-Roten stärken möchte, ist nicht mehr als ein Wahlspruch: Priessnitz zielt darauf ab, Peterl Prügel vor die Beine zu werfen. Und tatsächlich muss sich dieser bei den Wahlen beweisen: In seiner Heimatstadt tritt er gegen eine übermächtige ÖVP an, die schon seinen Vater den Bürgermeister-Sessel gekostet hat. Und als neuer SP-Bezirkschef, zu dem er nur knapp gewählt wurde, hat er mit der zerfallenden Stockerauer SPÖ einen schweren Klotz am Bein.

Priessnitz könnte Peterl also wehtun, muss sich dabei aber im Klaren sein: Sollte er triumphieren, würde er die ohnehin angeschlagenen Roten viel härter treffen als den Rivalen.