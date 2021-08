Nur die Ruhe bewahren – so muss das Motto des SV Leobendorf nach der Auftaktpleite in Bruck/Leitha lauten. Denn nach der guten Vorbereitung und dem noch besseren Auftritt im ÖFB-Pokal gegen den Bundesligist WSG Wattens Tirol waren die Erwartungen hoch unter der Burg Kreuzen stein. Kein Wunder also, dass die Ernüchterung nach dem 1:3 groß war. Allerdings kein Grund zur Panik.

Denn die Umstände waren – gelinde formuliert – unglücklich: der Ausfall von einigen Leistungsträgern im Vorfeld, dann folgten weitere während des Spiels. Zudem regte Coach Sascha Laschet die nicht geahndete überharte Gangart der Gäste auf. Das sollen zwar alles keine Ausreden sein gegen ebenfalls qualitätsvolle Brucker, aber es sind Erklärungen, weshalb es diesmal nicht klappte.

Allerdings sollte es trotzdem eine Warnung sein, dass bei aller Klasse, die Leobendorf hat, im Fußball immer wieder etwas passieren kann. Egal ob auf oder abseits des Platzes. Deshalb heißt es jetzt umso mehr kühlen Kopf bewahren.