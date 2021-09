Ein dickes Ausrufzeichen setzte der SC Korneuburg in der 2. Landesliga Ost. Mit dem 7:0 über Leopoldsdorf blitzte einmal mehr das große Offensivpotenzial der Bezirkshauptstädter auf. Und auch wenn Trainer Gerald Schalkhammer gut daran tat, danach den Ball flach zu halten, zeigt dieses Ergebnis, dass man auf dem richtigen Weg ist. Endlich.

Wer erinnert sich nicht an die Vorsaison, als die hoch gehandelte Mannschaft im abgebrochenen Herbst einen veri tablen Bauchfleck hinlegte? Ganz zu schweigen von der Trainerposse um Michael Gössinger diesen Frühling und der großen Einkaufstour im Sommer – inklusive hämischer Kommentare und „Giftpfeile“ der Konkurrenz. Alles vergeben und vergessen, Schalkhammer und Co. scheinen endlich ihr Potenzial abzurufen.

Eines, das in Zukunft noch größer sein wird. Alleine ein Manuel Mirvic, der sich in der Vorbereitung schwer verletzte, dürfte in Bestform das Zeug dazu haben, einer der besten Spieler der Liga zu werden. Gelingt es jetzt, auswärts auch eine Schippe drauf zu legen, dann spielt man schon heuer ganz oben mit. Endlich.