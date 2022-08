Da passt vieles nicht

Quo vadis, 1. FC Bisamberg? Im letzten Herbst noch auf Schlagdistanz zum Tabellenersten, ging es mit berechtigten Titelhoffnungen ins Frühjahr. Dort folgte der totale Absturz, inklusive Schreiduelle zwischen Obmann und Trainer. Mit Neo-Coach Andreas Lipa sollte die Trendwende gelingen, doch auch der aktuelle Saisonstart ist total verpatzt.

Und Lipa weilt auf Urlaub in Amerika, was zwar lange geplant und vom Verein abgesegnet wurde, aber trotzdem kein gutes Bild abgibt. Auch weil es scheinbar in der Mannschaft nicht so gut läuft, viele Verletzungen der Leistungsträger inklusive.

Und „Chef“ Franz Holzer stellt Lipa schon die Rute ins Fenster, fordert sofortigen Erfolg nach dessen Rückkehr. Ein ruhiges Umfeld sieht anders aus. Aber will man es positiv sehen vor dem Derby gegen die starken Korneuburger: Diesmal können die Bisamberger eigentlich nur gewinnen.