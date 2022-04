Das war leider abzusehen

Nach dem stärksten Herbst der Vereins geschichte und ohne Niederlage musste Rene Fischer am Wochenende seinen Trainerstuhl beim 1. FC Bisamberg räumen – auf den ersten Blick nicht verständlich, auf den zweiten die logische Entwicklung der letzten Woche.

Die Differenzen zwischen Fischer und Obmann Franz Holzer waren zuletzt nicht mehr zu übersehen und über hören: Auf der einen Seite der umtriebige Bisamberger „Mastermind“ Holzer, auf der anderen ein starker Charakter wie Fischer, der in der Fußballwelt schon ein wenig rumgekommen ist. Das barg schon von Beginn an einiges an Konflikt potenzial in sich.

Da passt es ins Bild, dass die Trennung jetzt so schnell kam und mit Andreas Lipa genauso schnell ein Nachfolger für Fischer gefunden wurde. Ein kluger Schachzug? Die nächsten Wochen werden es zeigen ...