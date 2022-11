Das war nicht notwendig

26 Punkte hätten in den letzten beiden Saisonen in der 2. Landesliga, die auch fertig gespielt wurden, souverän zum Vizeherbstmeistertitel gereicht, nur ganz knapp hinter dem Ersten. Nicht so heuer, wo der SV Stockerau mit dieser Anzahl Vierter ist, schon neun Zähler hinter Korneuburg – wohl ein Grund, warum Coach Thomas Slawik trotz ziemlich guter Punkteausbeute gehen musste.

Die Argumente, dass man eine Neuausrichtung und neue Reize setzen wolle und es zudem unterschiedliche Ansichten gab, sind plausibel und nachvollziehbar. Dennoch hat Präsident Thomas Schmidt auch recht, wenn er davon spricht, dass es eigentlich „Wahnsinn“ ist.

Letztendlich wird der Nachfolger und dessen sportlicher Erfolg oder Misserfolg zeigen, ob es die richtige Entscheidung war, Slawik seines Amtes zu entheben. Ein zwingend notwendiger Schritt in der Lenaustadt war es aber keinesfalls.