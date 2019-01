Alexander Haftner – so lautet also der Name des neuen Trainers beim SV Hausleiten. Nach dem Rückzug von Amir Curevac aus privaten Gründen, immerhin zweieinhalb Jahre im Amt, soll jetzt der ehemalige SV- Groß weikersdorf-Coach für Ruhe beim Tabellenfünften sorgen.

Damit sind wir auch schon beim Stichwort: Ruhe. Oder in Sachen Fußball anders ausgedrückt: Kontinuität, beschreibt sich Haftner doch als Übungsleiter, der erstens auf die Jugend setzt und zweitens gerne längerfristig bei seinen Vereinen arbeitet. So wie in Ruppersthal, wo er als Spieler und Trainer Meister wurde, oder eben Großweikersdorf, wo er fast vier Jahre tätig war. Da wurde man in Hausleiten hellhörig. Nicht nur deshalb war schnell klar, dass die Chemie zwischen den Vereinsverantwortlichen und ihm passt.

Die Fußstapfen, die Curevac hinterließ, sind sicher keine kleinen, formte er doch aus einem Abstiegskandidaten ein Team, das um die Spitzenplätze der 1. Klasse mitspielen kann. Aber Haftner hat mit seiner Art, die der seines Vorgängers durchaus ähnelt, gute Chancen, sie zu füllen. Insofern ist auch seine Bestellung logisch, damit die kontinuierlich gute Arbeit der letzten Zeit fortgesetzt werden kann.