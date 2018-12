Während die meisten Vereine aus dem Bezirk, egal ob in der Regionalliga oder der 2. Klasse, noch keine Transfers vermelden oder sich bedeckt halten, geht der 1. FC Bisamberg äußerst offensiv an die Sache. Wobei: Wenn man die Namen der Neuzugänge liest, muss man ja eher von defensiv sprechen. Stevan Kovacevic von Ligakonkurrent Lassee ist ein gestandener Innenverteidiger und Markus Hosp, ebenfalls von den Grün-Weißen, ist im defensiven Mittelfeld zu Hause. Das Mittelfeld ist auch der Hauptbeschäftigungsort des dritten Neuen, Mario Lipphart – interessant, weil die Bisamberger im Herbst eigentlich ohnehin die stärkste Abwehr der Gebietsliga hatten. Aber es ist auch ein Zeichen an die Konkurrenz, dass es die Schalkhammer-Elf ernst meint.

Wobei böse Zungen nach den beiden Lassee-Transfers meinten, dass der FCB wie der FC Bayern agiert, nämlich der Konkurrenz die besten Spieler wegschnappt. So ist es natürlich nicht, aber um für alle Eventualitäten im Titelkampf gerüstet zu sein, ist eine Verbreiterung des Kaders sinnvoll. Die Vereinsführung zeigt damit auch, dass es keine leeren Worte waren, als man meinte, ordentlich nachzulegen, wenn es im Frühjahr noch zum Titel reichen sollte. Und nicht immer folgen solchen Worten auch Taten ...