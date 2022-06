Die verdiente Belohnung

Das nennt man wohl perfektes Timing! Ziemlich genau zehn Jahre ist es her, dass die USVG Großrußbach aus der 1. Klasse Nordwest abstieg und seitdem Stammgast in der 2. Klasse Donau war. Jetzt holte man den Meister titel und ist wieder erstklassig. Zumindest sportlich, denn abseits davon waren es die Großrußbacher schon lange.

Die Anlage wurde in den letzten Jahren Stück für Stück auf Vordermann gebracht, ist ein Schmuckkästchen geworden. Der Zusammenhalt im Verein, vom Nachwuchs über die Frauen bis zur Kampfmannschaft, ist legendär. Nirgendwo pulsiert das Vereinsleben so lebendig wie bei der USVG.

Nur sportlich war noch reichlich Luft nach oben. Mit dem Titel wurde das fürs Erste geändert. Es ist doch so: Bei vielen Vereinen kommt zunächst der sportliche Erfolg und dann der Rest. In Großrußbach war bzw. ist es andersrum. Und das ist gut so.