Jetzt auch noch Erand Rica. Mit dem landesligaerprobten Spieler, der zwar vorerst nur für die Reserve kommt, holte Trainer Gerald Schalkhammer den nächsten alten Bekannten zum 1. FC Bisamberg – nach den hochkarätigen Verpflichtungen von Markus Hosp, Stevan Kovacevic, Mario Lipphart und – natürlich – „Königstransfer“ Sascha Pichler. Auch wenn die Bisamberger im Frühjahr auf so gute Spieler wie Rene Gössl oder Kilian Kober verzichten müssen, der Kader des Zweitplatzierten ist definitiv stärker geworden.

Damit machte Sektionsleiter Franz Holzer sein Versprechen wahr, im Fall einer realistischen Titelchance noch einmal zu investieren. Jetzt müssen Schalkhammer und Co. nachlegen. Denn ob sie es wollen oder nicht, Bisamberg ist Titelfavorit Nummer eins. Da kann Holzer noch so oft betonen, dass die Welt nicht untergeht, sollte es nicht für Platz eins reichen.

Theoretisch hat er natürlich recht, praktisch wäre es eine riesige Enttäuschung. Diese Chance auf den Aufstieg dürfen sich die Bisamberger nicht entgehen lassen. Alleine schon deswegen, damit sie in der nächsten Saison in den Genuss einer 2. Landesligasaison mit fast allen fußballerischen Platzhirschen des Bezirks kommen.