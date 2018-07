So schön hätte alles sein können: Da verlor der SV Sierndorf nach dem Meistertitel und 2.- Landesliga-Aufstieg seinen Top-Stürmer Jakob Trobollowitsch an Ligakonkurrent Kor neuburg und es schien so, als hätte man mit Daniel Kavka den idealen Nachfolger gefunden. Der landesligaerprobte Ex-Retzer war im Frühjahr einer der besten Stürmer in Niederösterreichs oberster Spielklasse. Und jetzt sagte er aus dubiosen Gründen kurzfristig wieder ab – trotz unterschriebenem Vertrag.

Oft geht es im Leben und in der Fußball-Transferzeit um das richtige Timing. Die fragen sich dann: Soll ich zusagen oder noch warten, wähle ich Sicherheit oder Risiko? Es gibt die Fälle, wo einen Tag nach der Zusage ein noch höherer Verein anklopft oder ein noch besseres Angebot bei der Tür reinflattert. War das im Fall Kavka so? Keiner weiß es so genau, aber die Sierndorfer haben auf unschöne Art und Weise Bekanntschaft mit dem Fußball-Business gemacht.

Allerdings brauchen sie sich nicht wirklich zu ärgern: Denn ein Spieler, der so ein Verhalten bereits vor dem ersten Ballkontakt gegenüber dem Verein an den Tag legt, der wäre wohl auch auf dem Fußballfeld nur bedingt eine Verstärkung gewesen. Insofern darf man sich ärgern, sollte es aber auf gar keinen Fall bedauern.