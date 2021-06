Eigentlich war bis vor einem halben Jahr alles eitel Wonne für den Bisamberger Bernd Gschweidl. Mit dem SV Ried stieg er in die Bundesliga auf, war mit seinen Treffern maßgeblich daran beteiligt. Doch in den letzten Monaten wurden die Einsatzminuten immer weniger, die Bank sein Stammplatz. Und jetzt der Wechsel in die 2. Liga zum SKN St. Pölten.

Was auf den ersten Blick wie ein Rückschritt aussieht, könnte auf den zweiten ein Fortschritt sein, vor allem, weil ihm zuletzt das abging, was jeder Fußballspieler braucht: Einsatzminuten. Diese bekam er in Ried nicht mehr, sollte er in St. Pölten aber bekommen. Bei einem Verein, der unbedingt den Wiederaufstieg will und wo mit neuem Trainerduo Aufbruchsstimmung herrscht.

Die Ausgangslage passt: Schlägt er ein, wird er 2022 wieder Bundesliga spielen. Wenn nicht, dann sollte er zumindest wieder regelmäßig Spielpraxis gesammelt haben, was seinem weiteren Karriereweg nur guttun kann. Manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um zwei nach vorn gehen zu können.