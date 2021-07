Er war und ist das Gesicht des UHC Stockerau: Wolfgang Kaindl. Nicht nur, weil er Anfang der 2000er den am Boden liegenden Frauenhandball in der Lenaustadt bis an Österreichs Spitze führte, sondern auch, weil er „Mastermind“, Mädchen für alles, sportlicher Leiter und noch so vieles mehr war. Das die WHA-Mädels seit Jahren zu den besten Mannschaften des Landes zählen, ist nicht nur auch, sondern vor allem sein Verdienst.

Das er sich jetzt aus dem Vorstand – wie geplant – zurückzog und auch die sportliche Leitung in Zukunft in andere Hände gibt, scheint unvorstellbar. Dennoch wäre Kaindl nicht Kaindl, wenn die Nachfolge nicht schon länger geregelt worden wäre. Schließlich ist es auch sein sportliches Lebenswerk. Mit den Neo-Vorständen Christian Freimbacher und Jürgen Tomek sind jetzt zwei Männer an der Spitze, die den Handball genauso so sehr leben wie Kaindl selbst.

Allerdings mit einem Unterschied: In Zukunft soll die Verantwortung nicht mehr auf einer Schulter, sondern auf mehreren ruhen. Ein vernünf tiger Schritt. Damit Kaindls Erbe noch lange weiterbesteht.