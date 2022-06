Ein Umbruch mit Sinn

Schon vergangenen Herbst merkten die Verantwortlichen des SV Sierndorf, dass es eine Veränderung braucht. Nicht nur, weil es die erste schwache Saison seit Jahren war. Jetzt wurde mit der Verpflichtung von Rene Herbst der erste Schritt in eine neue Ära gemacht.

Vor dem Ex-Profi holte man schon drei namhafte Neue, Uros Krusic bezeichneten wir als „Königstransfer“. Dann ist Herbst der „Kaisertransfer“. Und weitere Neue sollen noch kommen. So einen Umbruch kennt man aus Sierndorf gar nicht.

Was auffällt: Neben Herbst, der auch als Co-Trainer an Sierndorf gebunden wird, sind es vor allem junge Spieler mit viel Potenzial und Vereinsbezug. Das ist vor allem in Hinblick auf die Zukunft in einer semi-professionellen Liga wie der 2. Landesliga wichtig. Geht das Konzept auf, dann wird Herbst den nächsten Sierndorfer Frühling ein leiten.