Kaum zu glauben, aber wahr: Vor mehreren Jahren noch mit sechs Packerln Zigaretten und einem Feiertagsbier am Tag, heute Finisher beim Badwater Ultramarathon, dem härtesten Lauf der Welt. Der Enzersfelder Christian Magadits zeigte einmal mehr, was für eine Kraft der Sport hat und es keine Ausrede gibt, nicht damit zu beginnen.

Alles, was Magadits brauchte, war ein Ziel, Zeit- und Selbstmanagement, Ausdauer sowie Durchhaltevermögen. Klingt einfach, war es aber nicht: Auf dem Weg zum Ruhm gab es genug Hindernisse. Doch mit jedem Kilometer in den Laufschuhen, mit jedem Erfolg bei den Rennen und mit jeder größeren Aufgabe wuchs das Selbstvertrauen des Weinviertlers, diese „Mammutauf gabe“ zu meistern, bei einem Bewerb, wo seit fast einem Jahrzehnt kein Öster reicher mehr teilnahm. In einer der unwirtlichsten Gegenden der Welt, die der biblischen Vorstellung einer Hölle auf Erden ziemlich nahe kommt. Mit Belastungen, die einen Arzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen lassen.

Dennoch schaffte er es ins Ziel und darf getrost als Vorbild für all jene dienen, die noch immer mit Zigaretten und Bier auf der Couch hocken. Zu spät, um mit dem Sport anzufangen, ist es nie. Es muss ja nicht gleich der Badwater Ultramarathon sein.