Eine Basis ist gelegt

Die Nachricht überraschte: Peter Schildhammer hört als Trainer der Korneuburger Handballdamen auf. 2020 kam er zu den Bezirkshauptstädterinnen, die damals noch in der Zweiten Liga spielten. Er formte eine Mannschaft, die sukzessive besser wurde, fast zur Gänze aus Eigengewächsen besteht und schließlich im Vorjahr den Aufstieg in die WHA schaffte.

Nach dem souveränen Klassenerhalt im letzten Frühsommer und dem durchaus respektablen Saisonstart diesen Herbst sah Schildhammer seine Mission als erfüllt an und will nun den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen – und nach noch mehr Professionalität streben.

Kann man verstehen, denn in Korneuburg hat Schildhammer die Basis gelegt. Und zwar die Basis, dass die junge Mannschaft auch in Zukunft eine gute Rolle in Österreichs oberster Liga spielen wird.