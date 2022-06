Es geht nicht spannender

Was für ein Finale im Aufstiegs-Play-off der Handball-Bundesliga. Drei Vereine können vor der letzten Runde noch Meister werden, darunter auch Korneuburg. Allerdings haben es die Bezirkshauptstädter nicht mehr in der eigenen Hand. Trotzdem haben sie die besten Karten. Klingt paradox, oder?

Ist aber so, weil sowohl Hollabrunn als auch Tirol einen Kraftakt im direkten Duell brauchen, während Korneuburg „nur“ einen Sieg in Traun benötigt. So oder so, die Leistungen bzw. Ticker werden am Samstag glühen.

Eines aber gleich vorweg: Selbst wenn es für die Unionerjungs am Ende (hauchdünn) nicht reichen sollte, viel Grund zum Trübsal blasen gibt es nicht, denn auch der Vizemeistertitel wäre der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Das sollte bei all der Spannung, Emotion und Dramatik im Titelkampf auch nicht vergessen werden.