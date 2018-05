Jetzt ist es also soweit: Das Weinviertel-Derby zwischen Leobendorf und Retz, gleichzeitig Schlager Erster gegen Zweiter in der 1. NÖN Landesliga, wird am Samstag definitiv das Spiel des Jahres.

Das Interesse ist dementsprechend groß, kein Wunder, dass Mario Batoha, der SVL-Sektionsleiter, davon spricht, dass weniger als tausend Fans fast schon eine Enttäuschung wären. Als wenn das alles noch nicht brisant genug wäre, trifft SVL-Coach Sascha Laschet auf seinen Ex-Verein, den er erst vergangenen Sommer verließ. Mit Milan Jankovic und Milan Krempasky treffen ebenfalls zwei langgediente Ex-Retzer auf ihren alten Verein. Das ist schon fast zu viel des Drucks bzw. der Emotionen.

Nicht nur deshalb betont man im Lager von beiden Teams ganz bewusst, dass, egal, wie es ausgeht, noch lange keine Entscheidung im Titelkampf gefallen sei. Das stimmt auf den ersten Blick, gerade in Hinblick auf die bisher so turbulente Frühjahrssaison mit ihren vielen überraschenden Ergebnissen. Auf den zweiten Blick ist es dann aber sehr wohl eine Vorentscheidung, weil im Normalfall so enge Meisterrennen im Kopf entschieden werden. Da wäre eine Pleite in diesem Spiel, egal ob für Leobendorf oder Retz, mental nicht mehr so leicht wegzustecken.