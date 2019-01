Halbzeit in der WHA, Österreichs oberster Spielklasse der Handballdamen: Der UHC Müllner Bau Stockerau liegt auf Rang vier und steht im Viertelfinale des ÖHB-Pokals. Alles eitel Wonne? Nicht ganz.

Immer wieder gibt’s im Stockerauer Umfeld kritische Stimmen, warum es nicht ganz so gut läuft wie im Vorjahr, ohne jedoch zu bedenken, dass diese Saison mit Cupsieg und Vizestaatsmeistertitel mit ein wenig Pech auch anders hätte verlaufen können. Das soll jetzt die Leistungen der UHC-Mädels nicht schmälern, aber den Kritikern vor Augen führen, dass der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg im Spitzensport ein ziemlich schmaler ist.

Da tut es gut, dass mit dem sportlichen Leiter Wolfgang Kaindl ein Mann am Ruder sitzt, an dem solche Kritik abprallt, da er mit seiner jahrzehntelangen Erfahrungen die aktuelle Spielzeit ganz gut einordnen kann – vor allem mit dem Hintergrund, dass einige ganz wichtige Leistungsträgerinnen im Sommer gingen oder derzeit verletzt sind und die jungen, hoffnungsvollen Neuzugänge noch Zeit brauchen.

Klar, nach so einem Erfolgsjahr werden die Ansprüche höher, egal ob in der Mannschaft oder im Umfeld. Aber so schnell wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Am Boden bleiben hilft dabei mehr. Damit der nächste Höhenflug kommt.