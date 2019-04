Schön langsam schrillen die Alarmglocken beim SC Korneuburg in der 2. Landesliga Ost. Die Kicker kassierten am Freitag in Brunn eine 0:6-Ohrfeige, verpatzten damit den Frühjahrsauftakt total und warten nun seit Ende Oktober auf einen vollen Erfolg. Als Konsequenz wurde am Montagabend Trainer Ma nuel Taferner abgelöst. Noch liegt man zwar im gesicherten Mittelfeld, doch der Abstand zu einem Abstiegsplatz beträgt nur mehr sechs Punkte. Dort liegt Guntramsdorf, das immer mehr an Fahrt aufnimmt und zuletzt auch Sierndorf eine empfindliche Heimniederlage zu fügte.

Was soll das heißen? Dass zwar in der Bezirkshauptstadt noch kein Grund zur Panik besteht, wenngleich der Trainerwechsel eine andere Sprache spricht, aber der SC jetzt endlich aus dem Winterschlaf aufwachen muss. Denn steckt man erst einmal wirklich unten drinnen, lässt sich der Schalter bekanntlich nicht mehr so leicht umlegen.

Denn für Korneuburg gäbe es wohl nichts Schlimmeres, als just in jener Saison, in der erst vor wenigen Wochen die neue Zusammenarbeit mit der Sparkasse präsentiert wurde, abzusteigen. Damals war vom mittelfristigen Ziel des Aufstiegs in die 1. Landesliga die Rede, jetzt gilt es eher aufzupassen, dass man nicht aus der 2. Landes-

liga fliegt.