Kein Grund zur Panik

Das tat weh! Die bittere Derbypleite schmerzt die Korneuburger Handballbundesligaherren gleich in zweierlei Hinsicht: erstens, weil so eine Niederlage gegen den „Erzrivalen“ immer schmerzt, und zweitens, weil sich die Ausgangslage mit nur einem Punkt aus den letzten zwei Spielen zuspitzt.

Neben Leader Leoben, der Ticket für das Obere Play-off schon so gut wie in der Tasche hat, kämpfen vier Klubs um die restlichen drei Plätze. Grund zur Panik besteht in Korneuburg aber nicht, hat man es doch weiterhin in der eigenen Hand, eine (noch immer) komfortable Ausgangslage und genügend Qualität im Kader.

Wie schnell es in dieser ausgeglichenen Liga aber gehen kann, zeigen ausgerechnet die Hollabrunner. Im Spätherbst schon abgeschlagen, ist man jetzt erster Leobener Verfolger. Das sollte Korneuburg Warnung genug sein. Aber Grund zur Sorge besteht deshalb noch lange nicht.