Kompliment

Bravo Korneuburg, Bravo Wolkersdorf – dieses Spitzenspiel der 2. Landesliga Ost war Werbung für den Fußball in der Region. Phasenweise übertrieben es die Akteure zwar mit den Anfeindungen, das muss auch in so einem wichtigen Spiel nicht so weit unter der Gürtellinie sein.

Die Energie aber, die sie in jeden einzelnen Zweikampf legten, war beeindruckend. Das körperliche und fußballerische Level, das in der fünften Liga mittlerweile nötig ist, ist richtig hoch.

Wolkersdorf überzeugte aber vor allem auch mental. Spieler wie Benjamin Sulimani wissen haargenau, wie sie dich aus der Contenance locken können, und verschwenden in 90 Minuten keinen Moment, es auch zu versuchen. Wer da die Nerven schmeißt, sieht Rot. Der SCW bewahrte Ruhe, ließ sich aber auch nichts gefallen. Eine reife Leistung.

Das gilt freilich auch für den SCK, der weiter ungeschlagen ist, aber keine Zeit zum Rasten hat. Am Freitag kommt mit Brunn bereits der nächste Herausforderer.